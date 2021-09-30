В Татарстане экс-чиновник похитивший деньги под видом выделения земли под сотовые вышки получил условный срок

Приговор суда еще не вступил в законную силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

37-летнего экс-главу Палаты земельных и имущественных отношений Бугульминского района суд признал виновным по уголовной статье «мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Сообщает следственный комитет Татарстана.

- Приговором бывшему чиновнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций в государственных органах на тот же срок, - отметили в ведомстве. - Приговор в законную силу не вступил.

Так, было установлено, что с октября по декабрь 2019 года подсудимый, занимая указанную должность, предложил директору одной из фирм Бугульмы помочь в выделении участка для установки сотовых вышек. Под этим «соусом» уже бывший чиновник смог похитить более 200 тысяч рублей. Сам мужчину, к слову, свою вину так и не признал.