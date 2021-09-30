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Общество30 сентября 2021 15:52

В столице Татарстана смотровая площадка Центра семьи «Казан» будет работать по-новому

Изменения вступят в силу уже с 1 октября
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Там можно полюбоваться панорамным видом Казани с 32-метровой высоты.

Там можно полюбоваться панорамным видом Казани с 32-метровой высоты.

С этой пятницы – с 1 октября, смотровая площадка Центра семьи «Казан» переходит на новый режим работы. А именно она будет закрываться на два часа раньше.

Так, любоваться панорамным видом Казани с 32-метровой высоты, пока это позволяет погода, можно будет ежедневно с 10.00 до 20.00. Напомним, что данная услуга является платной – взрослый билет стоит 150 рублей.

В 2021 году смотровую площадку Центра семьи «Казан» после зимы открыли 1 мая. С тех пор ее посетили более 156 тысяч человек, сообщает Дирекция парков и скверов Казани.