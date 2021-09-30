Правительство Татарстана утвердило новые правила надзора за аттракционами

Все аттракционы в республике получат классификацию по риску их использования. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление Кабмина республике о введении новых правил надзора за техническим состоянием аттракционов, а также самодельных самоходных машин, которые изготавливают и используют граждане. Они вступают в силу с 1 января 2022 года.

Проверкой будет заниматься управление по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Татарстана.

Его специалисты получили право при предъявлении удостоверения и наличии соответствующего распоряжения беспрепятственно осматривать технику и аттракционы, проводить исследования и экспертизы с привлечением специалистов. В их арсенале также будут: инспекционный визит, рейдовый осмотр, выездная проверка и документарная проверка.

Также, согласно постановлению, в Татарстане все аттракционы получат свою градацию:

- Значительный риск.

- Средний риск.

- Умеренный риск.

- Низкий риск.

При выявлении проверяющими нарушений будут выдаваться предписание об их устранении. Если ничего не будет исправлено в указанный срок, то последует соответствующее обращение в суд на владельца аттракциона или того, кто его просто использует.

Отметим, что поводом к проверке аттракциона также может стать информация о происшествиях на нем с пострадавшими, которая будет опубликована, в том числе, в СМИ или интернете.