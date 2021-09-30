Новый отель рядом с аэропортом Казани проходит итоговую проверку

Девятиэтажный комплекс занимает площадь 17,5 тысячи квадратных метров. Фото: gsn.tatarstan.ru

В Лаишевском районе проходит итоговую проверку новый многофункциональный гостиничный комплекс. Он был построен рядом с аэропортом Казани. При отсутствии замечаний отель смогут сдать в эксплуатацию. Сообщает пресс-служба Госстройнадзора Татарстана.

Девятиэтажный комплекс на четыре звезды занимает площадь 17,5 тысячи квадратных метров. Он рассчитан на 241 номер. На первом этаже расположены ресторан и конференц-зона, а также площади под аренду.

По уровню третьего этажа здание отеля в зоне лобби-бара соединяется с МВЦ «Казань Экспо» стеклянным переходом через существующую пешеходную галерею.