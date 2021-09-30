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Общество30 сентября 2021 11:16

В Казани McDonald’s грозит штраф на полмиллиона рублей за недостоверную рекламу

Утверждается, что при открытии нового ресторана обещали напиток в подарок
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Эти деньги с ресторана хотят истребовать из-за напитка.

Эти деньги с ресторана хотят истребовать из-за напитка.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Признаки нарушения российского закона о рекламе были выявлены при работе ресторана сети McDonald’s на улице Федосеевская, сообщает управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Татарстану.

- Информация транслировалась через мобильное приложение и по месту нахождения объекта, - пояснили в управлении.

Там утверждают, что в связи с открытием нового ресторана при покупке на 100 рублей и выше обещался подарок – напиток объемом 0,4 литра, но вместо этого выдавали всего 0,25.

На запрос УФАС по Татарстану в ресторане сообщили, что это произошло из-за технической ошибки, изначально они собирались выдавать в подарок именно 0,25 литра.

Тем не менее такую рекламу антимонопольная служба признала недостоверной и начала административное расследование. Теперь казанскому ресторану грозит штраф на полмиллиона рублей.