Пять предприятий Татарстана попали в рейтинг 200 крупнейших компаний России

В пандемию крупнейшие частные компании страны потеряли 2,5% выручки Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Пять предприятий Татарстана засветились в рейтинге 200 крупнейших частных компаний России по версии Forbes. Это компании «Татнефть», «Нижнекамскнефтехим», ТАИФ-НК, «ТрансТехСервис» и «Казаньоргсинтез». В пандемию все они потеряли позиции в списке.

За последний год «Татнефть» с пятого места опустилась на седьмое. Выручка нефтяной компании составила 720,7 миллиарда рублей. Нынешний показатель меньше прошлогоднего на 23%.

На 67-ом месте закрепился «Нижнекамскнефтехим», хотя в прошлом году занимал 53-место. Его выручка составила 154 миллиарда рублей. Больше всех потерял в позициях ТАИФ-НК, который за год опустился с 41-й на 71-ю строчку. Выручка компании равна 147 миллиарда рублей.

На 10 позиций в рейтинге опустился «ТрансТехСервис», заняв 130-е место с выручкой 87,7 миллиарда рублей. Наконец, выручка в 62,8 миллиарда рублей закрепила «Казаньоргсинтез» на 168-м месте.