В Набережных Челнах выявили посредника в незаконной продаже сертификатов о вакцинации

Местный житель помогал оформлять сертификаты о вакцинации, при том, что фактическая вакцинация не проводилась Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Набережных Челнах сотрудники полиции раскрыли схему незаконного оформления и продажи сертификатов о вакцинации от коронавируса. Посредника вычислили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Набережных Челнов.

Оперативные мероприятия помогли выявить местного жителя, который предоставлял услуги по оформлению сертификатов. Стоимость услуг составляла 6 тысяч рублей. Фактически вакцинация не проводилась.

Посредник задержан. В настоящее время устанавливаются обстоятельства дела.