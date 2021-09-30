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Здоровье30 сентября 2021 8:01

В Набережных Челнах выявили посредника в незаконной продаже сертификатов о вакцинации

У заказчиков брали деньги, но фактическая вакцинация не проводилась
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Местный житель помогал оформлять сертификаты о вакцинации, при том, что фактическая вакцинация не проводилась

Местный житель помогал оформлять сертификаты о вакцинации, при том, что фактическая вакцинация не проводилась

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Набережных Челнах сотрудники полиции раскрыли схему незаконного оформления и продажи сертификатов о вакцинации от коронавируса. Посредника вычислили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Набережных Челнов.

Оперативные мероприятия помогли выявить местного жителя, который предоставлял услуги по оформлению сертификатов. Стоимость услуг составляла 6 тысяч рублей. Фактически вакцинация не проводилась.

Посредник задержан. В настоящее время устанавливаются обстоятельства дела.