В Набережных Челнах выявили посредника в незаконной продаже сертификатов о вакцинации

Местный житель помогал оформлять сертификаты о вакцинации, при том, что фактическая вакцинация не проводилась
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Набережных Челнах сотрудники полиции раскрыли схему незаконного оформления и продажи сертификатов о вакцинации от коронавируса. Посредника вычислили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Набережных Челнов.
Оперативные мероприятия помогли выявить местного жителя, который предоставлял услуги по оформлению сертификатов. Стоимость услуг составляла 6 тысяч рублей. Фактически вакцинация не проводилась.
Посредник задержан. В настоящее время устанавливаются обстоятельства дела.