В Казани у главного здания КФУ установят памятник писателю Сергею Аксакову

Памятник будет представлять собой бюст. Фото: @tigp_rt

В Казани появится новый памятник – бюст писателю, общественному деятелю и первому студенту Казанского Императорского университета Сергею Аксакову утсановят у главного здания КФУ. Сообщает ГУП «Татинвестгражданпроект», чьи специалисты уже приступили к предпроектным работам.

- Предусматриваются два варианта установки: первый вариант у южного фасада главного корпуса, второй вариант - в сквере у кафедры астрономии в ансамбле с памятником Л.Н. Толстого и другими знаменитыми выпускниками университета - рассказал работающий над проектом заслуженный архитектор РФ Герман Бакулин.