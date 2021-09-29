«Уникс» разгромил «Зелена Гуру» с преимуществом в 29 очков

Уже на четвертой минуте второго периода УНИКС вел с двузначной разницей в счете. Фото: unics.ru

28 сентября УНИКС одержал вторую победу в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Казанские игроки встретились с командой «Зелена Гура» из Польши. УНИКС разгромил противника с весомым преимуществом «+29». Финальный счет – 92:63. Сообщает пресс-служба баскетбольного клуба.

Первые минуты игры УНИКС начал максимально уверенно. Уже в начале матча казанская команда вела 7:2. Позже «Зелена Гура» попыталась исправить ситуацию, ненадолго вырвавшись вперед. Однако штрафные Хезоньи и добивание Лоренцо Брауна оперативно вернули преимущество УНИКСу. На первый перерыв команды отправились со счетом 22:21 в пользу хозяев.

Во втором периоде особо отличились Артем Клименко, Айзея Кэнаан и Джон Браун. Уже на четвертой минуте УНИКС вел с двузначной разницей в счете. А к концу периода хозяева ушли в отрыв на 14 очков – 47:33.

В следующей половине матча «Зелена-Гура» сделала приличный рывок в восемь очков. Но УНИКС к этому времени уже разогнался. Снова Хезонья, снова Клименко и Кэнаан проявили себя, в итоге, перед заключительным перерывом УНИКС вел со счетом 68:48.

На старте четвертого периода игроки казанского клуба обеспечили еще 10 очков на счету команды. Яркую точку в матче поставил Артем Клименко – 92:63!

Следующая игра УНИКСа пройдет 1 октября, в 19.00 в «Баскет-холле». Команда начнет борьбу в Евролиге, где встретится с «Зенитом».