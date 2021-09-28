Жителя Набережных Челнов нашли убитым на газоне в Казани

Вычислить личность подозреваемого следователям помогли очевидцы. Фото: Олег ЗОЛОТО

В ночь на 26 сентября в Казани на участке огороженного газона между домами 42 и 28Б на улице Зорге было найдено тело 44-летнего жителя Набережных Челнов. Из-за имеющихся признаков насильственной смерти было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сообщает следственный комитет Татарстана.

- Личность подозреваемого в совершении этого преступления установлен. В настоящее время принимаются меры к его задержанию, а также в последствии будут приняты меры к его аресту, - также отметили в ведомстве.

Следователи вышли на подозреваемого - 48-летнего жителя Казани, по показаниям опрошенных очевидцев.