В Ульяновске на очистку реки Свияга планируют потратить 600 миллионов рублей

Эти деньги должны выделить из федерального бюджета. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ульяновске продолжается подготовка к расчистке реки Свияга, которую проведут в рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов», сообщает Минприроды области.

- В общей сложности планируется расчистить 23 километра. Первый этап стартует в 2022 году. Он будет включать в себя расчистку участка от поселка Вырыпаевка вниз по течению до Минаевского моста, - отметили в ведомстве.

На это из федерального бюджета планируют получить около 600 миллионов рублей. На данный момент идет разработка проектной документации. Как только она будет готова, ее направят на государственную экспертизу.

В дальнейшем планируется разработка проекта и расчистка Свияги от Минаевского моста вниз по течению до поселка Мостовая и далее до поселка Сельдь.