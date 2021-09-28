В Татарстане за прошедшие сутки зарегистрировали 60 новых случаев COVID-19

В 24 случаях зараженных пришлось госпитализировать. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в республике выявили 60 новых случаев COVID-19, три из них являются завозными, остальные 57 – контактными, сообщает Минздрав Татарстана.

Там также отметили, что в 24 случаях зараженных пришлось госпитализировать, оставшиеся 36 пациентов будут лечиться на дому.

В антилидерах по суточному приросту больных COVID-19 по-прежнему Казань (20 инфицированных) и Набережные Челны (12 инфицированных).

Всего с начала пандемии в Татарстане COVID-19 обнаружили у 26 942 человек, 23 163 из которых, в том числе 49 человек за прошедшие сутки, смогли выздороветь, а 736 скончались