Выходец из Татарстана Илья Соколов стал и.о. главы Саранска

Фото: adm-saransk.ru

32-летний выходец из Татарстана, уроженец Набережных Челнов Илья Соколов был назначен и.о. главы Саранска. Отметим, что его предшественник Петр Тултаев досрочно сложил свои полномочия, так как по итогам недавних выборов он стал депутатом Госсовета Мордовии.

- За свою работу на посту главы города мне не стыдно, я работал на совесть, не лукавил. Прошу прощения за то, что какие-то вопросы не решались. Это не потому, что не хотел, а потому, что не было возможности, - заявил Тултаев.

Отметим, что Соколов во власти Мордовии стал очередным представителем команды из Татарстана, которую возглавляет только что избранный губернатор республики Артем Здунов. Илья Соколов еще в 2018 году переехал с ним из Татарстана в Дагестан, где Здунов занял пост председателя правительства, а затем отправился в Мордовию. Здесь он сначала занимал должность старшего советника главы республики, а после стал первым заместителем Петра Тултаева.