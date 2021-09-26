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Общество26 сентября 2021 18:48

В Менделеевском районе Татарстана может появиться новый химический колледж

Так власти планируют создавать в регионе условия для развития молодежи
Инзиля ШАКИРОВА
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Власти считают, что колледж позволит молодежи Менделеевского района оставаться на родине.

Власти считают, что колледж позволит молодежи Менделеевского района оставаться на родине.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Менделеевске может появиться новый химический колледж. Его создание обсудили во время посещения руководителя исполнительного комитета Менделеевского муниципального района Радмира Беляева химического завода имени Л.Я. Карпова.

Так власти планируют создавать в регионе условия для развития и работы молодежи.

—Возобновить колледж крайне важно, чтобы молодежь Менделеевского района оставалась на нашей территории, — отметил Беляев.