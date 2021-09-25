Водители Набережных Челнов борются с ростом цен на топливо бойкотом заправок

Автолюбители поочередно объявляют бойкоты известным сетям АЗС и АГЗС Фото: Олег УКЛАДОВ

В Набережных Челнах водители начали борьбу с резким ростом цен на топливо. Автолюбители поочередно объявляют бойкоты известным сетям АЗС и АГЗС. Сообщает портал Chelny-biz.ru.

Заправки определяются в телеграмм-чате, созданном инициаторами протеста. Участники чата еженедельно выбирают одну газовую и одну бензиновую заправку, где они будут заправляться. Остальные сети АЗС и АГЗС следует игнорировать.

Создатели чата отмечают, что идея не новая, ее уже применяли на Западе, были попытки и в России. Они хотят донести до населения, что рост цен на топливо влияет и на рост цен других продуктов жизнедеятельности.

В настоящее время в данной группе для переписки числятся более 300 человек. Организаторы бойкотов надеются, что это число достигнет тысячи человек.