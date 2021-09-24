КНИТУ и компания Softline создали консорциум «Цифровые Технологии»

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21 сентября в рамках международного форума Kazan Digital Week был представлен консорциум «Цифровые Технологии», созданный Казанским национальным исследовательским технологическим университетом (КНИТУ-КХТИ) совместно с компанией Softline для совместной разработки и внедрения новых цифровых технологий.

- Масштабная задача, которая сейчас стоит перед КНИТУ — создание по-настоящему цифрового университета в формате единой цифровой открытой образовательной среды, где будут осуществляться управление данными и качеством образовательного процесса, цифровизация всех вспомогательных процессов, включая обеспечение антитеррористической защищённости и информационной безопасности, - отметил врио ректора КНИТУ-КХТИ Юрий Казаков.

Softline — один из крупнейших представителей рынка комплексных IT-решений и сервисов в России, Восточной Европе, Центральной и Юго-Восточной Азии, Индии и Америке. К консорциуму присоединились также проектный институт КНИТУ «Союзхимпромпроект» и федеральная инжиниринговая компания «Системные решения».