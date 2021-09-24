За одни сутки в Татарстане зарегистрировали 57 новых случаев коронавируса

Всего в Татарстане коронавирус был обнаружен у 26 698 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В республике за минувшие сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом, лишь один из них является завозным, остальные – контактные. Сообщает Минздрав Татарстана.

- 20 человек госпитализировано, 37 получают лечение на дому, - также отметили в ведомстве.

В этот раз в антилидерах по выявленным случаям коронавируса за сутки по-прежнему Казань (23 человека) и Набережные Челны (семь человек).

Всего в Татарстане коронавирус был обнаружен у 26 698 человек, 23 059 из них смогли выздороветь, а 728 скончались.