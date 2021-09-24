Роспотребнадзор отозвал у казанского бара Zero разрешение на ночную работу из-за подозрений полиции

Мало того, что отобрали разрешение, так еще и уголовное дело возбудили. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Казани у бара Zero Роспотребнадзор Татарстана отозвал разрешение работать по ночам из-за подозрений полиции. Сообщила 24 сентября на пресс-конференции зам руководителя республиканского управления Любовь Авдонина.

Дело в том, что руководство бара для получения разрешения на работу по ночам во время действия коронавирусных ограничений предоставило в Роспотребнадзор Татарстана необходимые сертификаты о вакцинации своих сотрудников.

Как установили правоохранители, эти документы были выданы не в республике, а в одной из поликлиник Подмосковья.

- Проверка показала, что сотрудники в указанном медицинском учреждении вакцинацию не проходили, - утверждают в МВД Татарстана.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков».