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Общество24 сентября 2021 11:42

Роспотребнадзор отозвал у казанского бара Zero разрешение на ночную работу из-за подозрений полиции

Правоохранители считают, что ради прибыли заведение предоставило липовые справки о вакцинации своих сотрудников от коронавируса
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Мало того, что отобрали разрешение, так еще и уголовное дело возбудили.

Мало того, что отобрали разрешение, так еще и уголовное дело возбудили.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Казани у бара Zero Роспотребнадзор Татарстана отозвал разрешение работать по ночам из-за подозрений полиции. Сообщила 24 сентября на пресс-конференции зам руководителя республиканского управления Любовь Авдонина.

Дело в том, что руководство бара для получения разрешения на работу по ночам во время действия коронавирусных ограничений предоставило в Роспотребнадзор Татарстана необходимые сертификаты о вакцинации своих сотрудников.

Как установили правоохранители, эти документы были выданы не в республике, а в одной из поликлиник Подмосковья.

- Проверка показала, что сотрудники в указанном медицинском учреждении вакцинацию не проходили, - утверждают в МВД Татарстана.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков».