В Казани пенсионерка перечислила мошенникам пять миллионов рублей

В течение 20 дней пенсионерка поддерживала связь с мошенниками и перевела им более 5 миллионов рублей, якобы для сохранности ее средств. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

20 сентября в отдел полиции «Московский» в Казани обратилась 84-летняя пенсионерка. Женщина сообщила, что у нее обманным путем похитили деньги в сумме свыше 5 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Казани.

Пенсионерка рассказала, что ей поступил звонок от женщины, которая представилась сотрудницей банка. Неизвестная пояснила, что с ее счета мошенники пытаются по доверенности снять денежные средства. Следующий звонивший представился уже сотрудником правоохранительных органов. Он повторил слова незнакомки, а также сказал никому не рассказывать о произошедшем, ссылаясь на то, что это помешает расследованию.

В течение 20 дней пенсионерка поддерживала связь с мошенниками и перевела им более 5 миллионов рублей, якобы для сохранности ее средств. После совершенных действий мошенница прислала бабушке электронный чек, на котором указывалось, что все переведенные денежные средства находятся на «безопасных счетах». Злоумышленница сообщила, что пока счета проверяются – деньгами нельзя будет воспользоваться.

После этого пенсионерка несколько раз звонила мошеннице, но та каждый раз переносила возвращение денежных средств. Тогда потерпевшая обо всем рассказала своей дочери, которая порекомендовала матери обратиться в полицию.

Материальный ущерб потерпевшей составил более 5 миллионов рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование уголовного дела продолжается.