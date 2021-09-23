В Набережных Челнах по факту падения трехлетнего ребенка с высоты возбудили уголовное дело

В момент трагедии за ребенком должна была следить его бабушка. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Вечером 22 сентября в Новой части Набережных Челнов произошло ЧП. Там в одном из домов из окна второго этажа выпал трехлетний ребенок. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Сообщает следственный комитет Татарстана.

- В результате случившегося ребенку были причинены телесные повреждения в виде малой субдуральной гематомы затылочной области, ушиб легкого, перелом затылочной кости с переходом на основание черепа. Он был госпитализирован, - также отметили в ведомстве.

По предварительным данным, в тот вечер мальчик играл в комнате с игрушками в своей кроватке. Последняя как раз стояла возле окна. Следившая за ребенком бабушка вышла на кухню, чтобы принести ему воды. Уже там она услышала громкий плач. Женщина прибежала обратно в комнату. Внука в кроватке не было. Зато было открыто окно. Бабушка сразу выбежала на улицу, нашла мальчика лежащим под окнами дома, взяла его на руки, вернулась в квартиру и вызывала «скорую».