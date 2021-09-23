Власти Казани демонтируют 20 нелегальных торговых объектов и автофургонов

Объекты будут убраны в принудительном порядке с 29 сентября по 28 декабря. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

С улиц Казани будут демонтированы и убраны 20 нелегальных торговых объектов, в том числе и автофургоны. Соответствующее распоряжение уже подписали в Исполкоме города.

К слову, владельцы данных объектов так и не установлены. Однако они могут все еще объявиться и самостоятельно демонтировать свои сооружения в период с 24 по 28 сентября.

По истечении этого срока павильоны и автофургоны уберут в принудительном порядке с 29 сентября по 28 декабря. Их увезут на базу, которая располагается по адресу: улица Фатыха Амирхана, 48.