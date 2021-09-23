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Общество23 сентября 2021 13:48

Власти Казани демонтируют 20 нелегальных торговых объектов и автофургонов

Собственники могут сделать это сами, либо их имущество в итоге увезут
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Объекты будут убраны в принудительном порядке с 29 сентября по 28 декабря.

Объекты будут убраны в принудительном порядке с 29 сентября по 28 декабря.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

С улиц Казани будут демонтированы и убраны 20 нелегальных торговых объектов, в том числе и автофургоны. Соответствующее распоряжение уже подписали в Исполкоме города.

К слову, владельцы данных объектов так и не установлены. Однако они могут все еще объявиться и самостоятельно демонтировать свои сооружения в период с 24 по 28 сентября.

По истечении этого срока павильоны и автофургоны уберут в принудительном порядке с 29 сентября по 28 декабря. Их увезут на базу, которая располагается по адресу: улица Фатыха Амирхана, 48.