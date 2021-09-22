Власти Чувашии разработают меры поощрения для выхода из теневой занятости

В Чувашии снижаются долги по заработной плате, но остаётся проблемным неформальная занятость и «теневая» зарплата Фото: Анастасия ОСИПОВА

В правительстве Чувашии во время очередного заседания межведомственной палаты по вопросам оплаты труда и снижения неформальной занятости приняли решение о разработке мер стимулирования по выведению максимального количества местных жителей из теневого сектора экономики.

Так, глава региона Олег Николаев предложил найти формы взаимодействия с налоговой службой, и изучив имеющуюся информацию, находить организации с неформальной занятостью и «серой» зарплатой сотрудников.

Пока основной формой борьбы с такими явлениями остаются разъяснительная работа с руководителями предприятий и «горячая линия». По мнению Николаева, ко всем имеющимся способам борьбы нужно подключать меры стимулирования и с их помощью максимально «выводить людей из тени».