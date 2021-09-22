Под Набережными Челнами на рельсах в вагоне сгорела баня

Поздно вечером 21 сентября – около 22.45, под Набережными Челнами на железнодорожной станции «Круглое поле» на 72-м тупиковом пути загорелась вагон-платформа, которую оборудовали под баню. Сообщает Приволжская транспортная прокуратура. Надзорный орган проводит по этому факту свою проверку.

- Огонь возник на деревянной крыше при растопке бани оборудованной в бытовке вагона, предварительно без разрешительной документации, - отметили в прокуратуре.

Пожар в итоге потушили сотрудники МЧС Татарстана, никто не пострадал.