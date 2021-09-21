В Чувашии введут QR-коды для посещения кафе, культурных и спортивных центров

Система поможет вести отчетность посещений и учитывать число вакцинированных в республике. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

На этой неделе в Чувашии запустят систему поощрения вакцинированных, а чуть позже – посещение кафе и учреждений культуры по QR-кодам. Как сообщила министр цифрового развития республики Кристина Майнина, ведомство уже готово к внедрению цифровой платформы.

Все вакцинированные смогут получать бонусы и баллы, которе можно будет зачислять и списывать. Система даст возможность посещать учреждения спорта и культуры бесплатно.

Для этого гражданину нужно предъявить QR-код вакцинированного, который находится в личном кабинете на портале Госуслуг. Кроме того, платформа поможет вести отчетность посещений и учитывать число вакцинированных.

Позже система будет введена для посещения кафе и ресторанов.