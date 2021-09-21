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Общество21 сентября 2021 18:30

В Чувашии введут QR-коды для посещения кафе, культурных и спортивных центров

При этом некоторые учреждения можно будет посещать бесплатно
Инзиля ШАКИРОВА
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Система поможет вести отчетность посещений и учитывать число вакцинированных в республике.

Система поможет вести отчетность посещений и учитывать число вакцинированных в республике.

Фото: Инзиля ШАКИРОВА

На этой неделе в Чувашии запустят систему поощрения вакцинированных, а чуть позже – посещение кафе и учреждений культуры по QR-кодам. Как сообщила министр цифрового развития республики Кристина Майнина, ведомство уже готово к внедрению цифровой платформы.

Все вакцинированные смогут получать бонусы и баллы, которе можно будет зачислять и списывать. Система даст возможность посещать учреждения спорта и культуры бесплатно.

Для этого гражданину нужно предъявить QR-код вакцинированного, который находится в личном кабинете на портале Госуслуг. Кроме того, платформа поможет вести отчетность посещений и учитывать число вакцинированных.

Позже система будет введена для посещения кафе и ресторанов.