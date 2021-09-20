Детские хирурги ДРКБ выполнили сложную операцию по удалению опухоли новорожденному

Опухоль была обнаружена у малыша ещё во внутриутробном периоде. Фото: Министерство здравоохранения республики

Врачи отделения Хирургии раннего детского возраста ДРКБ выполнили сложную пятичасовую операцию новорожденному ребенку. Масса опухоли (замер после её удаления) составила 1 килограмм и 100 грамм, при этом масса ребёнка (после удаления) 2 килограмма и 500 грамм, то есть опухоль весила практически половину пациента. Операция прошла успешно, опухоль была удалена полностью.

- Опухоль – большая. Порядка 20–ти сантиметров с неровными краями. Операция осложнялась периодическими кровотечениями из-за того, что питающие её сосуды были очень крупными. Первым делом мы вышли на сосуды и прекратили приток крови к тератоме. После полностью удалили её. Дальше нами была произведена пластика ягодичных областей – собраны перианальные мышцы, чтобы предотвратить недержания или запоры, – отметил заведующий отделением ранней хирургии Андрей Подшивалин.

Операция прошла успешно, сейчас состояние ребенка стабильно.