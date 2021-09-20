В Казани число случаев травматизма на производстве снизилось на 30%

Одним из самых опасных производств традиционно считаются стройка домов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По сравнению с восемью месяцами 2020 года в Казани наблюдается снижение числа случаев травматизма на производстве – на 30%. Об этом было заявлено во время аппаратного совещания в мэрии города.

При этом было отмечено и снижение смертельных исходов на производстве. Отметим, что в основном здесь речь идет именно о происшествиях на стройках домов. Казань является одним из лидеров по возведению нового жилья. Так, сейчас в столице Татарстана работа идет на 150 стройплощадках.

По данным и.о. председателя комитета экономического развития города Гузели Мингазовой, за последние восемь месяцев в Исполком Казани поступило 40 сообщений о несчастных случаях, что на треть меньше аналогичного периода 2020-го.

Так, в ходе расследований 24 случая были признаны производственными, из них 18 – с тяжелыми последствиями, а шесть со смертельным исходом. При этом в 10 случаях у людей на работе случался инсульт или инфаркт.