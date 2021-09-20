В центре Казани организовали мемориал в память о погибших при стрельбе в Пермском университете

Мемориал создали прямо около фонатана. Фото: Евгения БУБЛИК

В Казани около фонтана в Ленинском саду из нескольких парт покрытых красной тканью создали мемориал в память погибших при стрельбе в Пермском университете. Рядом установили табличку: «Пермь, скорбим. Казань».

Горожане, среди которых много студентов, несут туда гвоздики и зажигают свечи. Там также для того, чтобы почтить память жертв трагедии, побывал и глава Минмолодежи Татарстана Тимур Сулейманов.

Отметим, что похожий мемориал был создан и в Набережных Челнах. Он находится на площади «Азатлык».

Напомним, 20 сентября 18-летний студент пришел в Пермский государственный университет с ружьем и устроил стрельбу по людям. Восемь человек погибли, 24 были ранены или пострадали. Самого нападавшего обезвредил один из полицейских – пришлось стрелять из табельного оружия. Раненного злоумышленника увезли в больницу, где он скончался.