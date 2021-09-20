Россельхозбанк увеличил размер стипендий татарстанским студентам до 15 тысяч рублей

Россельхозбанк в 2021-2022 учебном году увеличил число участников стипендиальной программы на 54 человека, а размер ежемесячной стипендии с 12,5 до 15 тысяч рублей. Таким образом, финансовую поддержку от банка в этом учебном году будут получать 450 студентов аграрных вузов, подведомственных Министерству сельского хозяйства РФ, в том числе и двух вузов в Республике Татарстан – Казанского государственного аграрного университета и Казанской государственной академии ветеринарнй медицины им. Н.Э. Баумана.

Цель стипендиальной программы Росссельхозбанка - материальная поддержка самых талантливых студентов аграрных вузов, создание условий для эффективного обучения учащихся и формирование кадрового потенциала агропромышленного комплекса.

Претендовать на получение именной стипендии на протяжении 12 месяцев могут студенты, которые отличаются высокой успеваемостью и ведут научную деятельность. Преимуществом также служит участие в олимпиадах.

- Мы живем в условиях стремительного развития сельского хозяйства, которому требуются новые подходы, технологии, но, прежде всего, молодые прогрессивные специалисты. Они могут зарядить энергией, привнести драйв и инновационные идеи, сделать отрасль еще более привлекательной и перспективной. Россельхозбанк хорошо понимает важность инвестиций в человеческий капитал. Поэтому мы продолжим делать всё, чтобы в сельское хозяйство приходила активная трудолюбивая и широко мыслящая молодежь, – отметил Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов.

- Для обучающихся стипендия всегда служит хорошей мотивацией к отличной учебе и активной деятельности по всем направлениям студенческой жизни. Уверен, повышение размера стипендиальной поддержки еще сильнее простимулирует будущих специалистов аграрного сектора к более глубокому изучению своей профессии, - отметил ректор Казанского государственного аграрного университета Айрат Валиев.

СПРАВКА

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.