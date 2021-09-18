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Общество18 сентября 2021 17:47

В Ульяновской области создана комиссия по повышению зарплат населения

Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора региона Алексей Русских
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Для каждой сферы экономики намечены целевые показатели

Для каждой сферы экономики намечены целевые показатели

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Руководство Ульяновской области приняло решение о создании специальной комиссии по повышению уровня заработной платы жителей региона. Ее возглавил замгубернатора Ульяновской области Игорь Эдель. Также в состав вошли все отраслевые министры и главы муниципальных образований. Сообщает пресс-служба правительства области.

Для каждой сферы экономики намечены целевые показатели. Так, в секторах сельского хозяйства, строительства и торговли зарплаты нужно увеличить на восемь тысяч рублей, а в сфере транспорта и обрабатывающих производств – на 11 тысяч рублей.

Минэкономразвития Ульяновской области будет координировать деятельность спецкомиссии. Областной орган статистики и налоговая служба будут оказывать содействие в мониторинге. Его обязательная часть – контроль за соблюдением подписанных соглашений с предприятиями о повышении заработной платы.

В настоящее время такие соглашения уже подписаны с пятью предприятиями региона.