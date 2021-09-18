В одном из поселков Казани нашли тело пожилого мужчины

Погибшего обнаружили 17 сентября в 20 метрах от берега озера Комсомольское на участке СНТ «Энергетик» Фото: Иван МАКЕЕВ

В поселке Дербышки Советского района Казани найдено тело мужчины 1953 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Татарстана.

Погибшего обнаружили 17 сентября в 20 метрах от берега озера Комсомольское на участке СНТ «Энергетик». Водолазы зонального поисково-спасательного отряда вытащили тело на берег и передали полицейским.

Причина смерти и обстоятельства произошедшего выясняются. По предварительным данным, мужчина был на рыбалке.