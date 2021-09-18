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Происшествия18 сентября 2021 15:30

В одном из поселков Казани нашли тело пожилого мужчины

Его обнаружили в 20 метрах от берега озера в Дербышках
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Погибшего обнаружили 17 сентября в 20 метрах от берега озера Комсомольское на участке СНТ «Энергетик»

Погибшего обнаружили 17 сентября в 20 метрах от берега озера Комсомольское на участке СНТ «Энергетик»

Фото: Иван МАКЕЕВ

В поселке Дербышки Советского района Казани найдено тело мужчины 1953 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Татарстана.

Погибшего обнаружили 17 сентября в 20 метрах от берега озера Комсомольское на участке СНТ «Энергетик». Водолазы зонального поисково-спасательного отряда вытащили тело на берег и передали полицейским.

Причина смерти и обстоятельства произошедшего выясняются. По предварительным данным, мужчина был на рыбалке.