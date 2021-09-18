98% пациентов «ковидного» госпиталя РКБ Татарстана не были привиты

Чтобы избежать критических случаев, заразившимся гражданам стараются не отказывать в госпитализации Фото: Олег ЗОЛОТО

В стационаре госпиталя для больных коронавирусом Республиканской клинической больницы Татарстана лечатся более 280 пациентов. Выявлено, что 98% заразившихся не были вакцинированы. Все они тяжело переносят заболевание. Об этом в интервью для «Татарстан-24» сообщил первый заместитель главного врача больницы по медицинской части Марсель Миннуллин.

Он подчеркнул, что перегрузки в работе персонала нет, врачи справляются, работая посменно. А вот сам госпиталь работает «в максимум коечного фонда». Миннуллин отметил, что врачи знают, когда ждать вспышки заболеваемости и что делать в таких ситуациях.

Заместитель главврача РКБ Татарстана также рассказал о последствиях самолечения от коронавируса. По его словам, температура при коварной болезни может снизиться, затем снова подняться. Это признак критического уровня повреждения легких, для спасения жизни человека может понадобиться помощь реаниматологов.

Чтобы избежать подобных случаев, заразившимся гражданам стараются не отказывать в госпитализации.