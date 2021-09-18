В Йошкар-Оле сразу три улицы перекроют из-за ремонта

Ограничения связаны с укладкой асфальта, кабельной линии и ремонтом тепловых сетей Фото: Михаил ДЕНИСОВ

В Йошкар-Оле в связи с проведением ремонтных работ закрывают сразу три улицы – Панфилова, Эшпая и Чехова. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 18 по 20 сентября будет закрыт участок на улице Панфилова – от 1 переулка Чайкиной до Первомайской. Здесь будет произведена укладка асфальта. Движение возобновят в понедельник в 6:00.

Улицу Эшпая перекроют с 8:00 20 сентября до 17:00 21 сентября. Возле дома №139 будут прокладывать кабельную линию.

Также с 8:00 20 сентября до 18:00 24 сентября ограничат движение на улице Чехова. На участке от Советской до Вознесенской запланированы работы по ремонту тепловой сети.