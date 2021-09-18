Рустам Минниханов обозначил подключение тепла приоритетной задачей

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил обратить особое внимание на подключение тепла в соцобъектах. Фото: president.tatarstan.ru

В Татарстане для подачи тепла запущено 3 026 котельных, что составляет 96%. Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил обратить особое внимание на подключение тепла в соцобъектах. Старт отопительного сезона по всей территории региона он выделил как приоритетную задачу. Сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Пуск тепла в республике начали еще 6 сентября. Первыми на очереди были объекты социальной сферы. В настоящее время теплом обеспечены 97% школ, 98,5% детсадов, 92% объектов здравоохранения и 87% объектов культуры Татарстана.

Отопительный сезон жилья в регионе запущен на 78,5% – тепло дали в 13 720 многоквартирных домах.