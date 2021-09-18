В Казани теплоход со стендаперами и ВИА «Волга-Волга» на борту отправился в Чебоксары вместо Самары

На борту находились 134 человека – 108 пассажиров и 26 членов экипажа Фото: Андрей АБРАМОВ

В Казани теплоход «Федор Панферов», на борту которого находились участники клуба «StandUp Казань» и ВИА «Волга-Волга», поменял маршрут и уплыл в Чебоксары вместо Самары. Татарская транспортная прокуратура запустила проверку по факту произошедшего.

Судно было арендовано с 15 по 17 сентября для проведения публичных выступлений упомянутых артистов. На борту находились 134 человека – 108 пассажиров и 26 членов экипажа.

Из-за плохой погоды на Волге по согласованию с пассажирами теплоход вместо Самары изменил маршрут на Казань – Чебоксары – Казань. В пассажирский речной порт столицы Татарстана он добрался в полдень 17 сентября.

Исполняющий обязанности татарского транспортного прокурора выехал на место. Уточняется соблюдение прав пассажиров в связи с изменением маршрута теплохода. При этом жалоб от пассажиров не поступало. При наличии оснований в транспортной прокуратуре будут приняты соответствующие меры.