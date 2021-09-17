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Общество17 сентября 2021 17:01

В первый день голосования в Набережных Челнах явка на Выборах 2021 превысила 21%

Таковы данные по состоянию на 15.00
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Голосование проходит в течение трех дней - 17,18 и 19 сентября. Фото: nabchelny.ru

Голосование проходит в течение трех дней - 17,18 и 19 сентября. Фото: nabchelny.ru

В первый день голосования на Выборах 2021 - 17 сентября, по состоянию на 15.00 явка избирателей в Набережных Челнах составила 21,04%. Сообщает пресс-служба администрации города.

- На 12.00 в трех районах татарстанского автограда уже проголосовало 12,03% жителей, - также отметили там.

Напомним, голосование проходит в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. При этом в Татарстане выбирают не только депутатов в Госдуму восьмого созыва, но также парламентариев в Госсовет республики и Казанскую городскую думу.