ЦИК Татарстана: избиратель требовал справку о том, что он голосовал

Утверждается, что избиратель требовал документ в грубой форме и оказывал на секретаря участковой избирательной комиссии давление. Фото: Олег ЗОЛОТО

На Выборах 2021 ЦИК Татарстана в интернете отслеживает и оперативно проверяет информацию об инцидентах во время голосования.

Так, было установлено, что на избирательном участке в Вахитовском районе Казани мужчина в грубой форме и оказывая давление истребовал у секретаря участковой комиссии справку о том, что он проголосовал. Она ему нужна была для того, чтобы предъявить на работе, якобы он является приставом, но официального подтверждения об этом нет.

- С секретарем проведена разъяснительная беседа о недопустимости выдачи подобных справок избирателям, - сообщает ЦИК Татарстана.

Там также напоминают, что, согласно российскому законодательству, никто не вправе оказывать воздействие на гражданина России с целью принудить его к участию или неучастию в выборах и референдуме либо воспрепятствовать его свободному волеизъявлению.

В свою очередь в управлении Федеральной службы судебных приставов (УФССП) России по Татарстану опровергают сообщение о требовании с сотрудников справок о голосовании.

- Какие-либо меры по принуждению к голосованию не применялись и информация о требовании УФССП России по Татарстану справок не соответствует действительности, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе управления.