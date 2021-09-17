В Татарстане из-за ремонта перекрыли дорогу «Набережные Челны - Нижнекамск» - Иштеряково

На участке от 0 до 5,8 километра будет проведен капитальный ремонт проезжей части Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тукаевском районе Татарстана закрыли движение транспорта на автодороге «Набережные Челны - Нижнекамск» - Иштеряково. Ограничение действительно с 17 сентября по 30 ноября 2021 года. Сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.

- На участке от 0 до 5,8 километра будет проведен капитальный ремонт проезжей части, - отметили в ведомстве.

Обновляемый отрезок можно объехать по региональной дороге «Набережные Челны - Заинск – Альметьевск» - Нижнекамск и муниципальной дороге Набережные Челны – Нижнекамск - Южная.