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Общество17 сентября 2021 20:17

В Татарстане из-за ремонта перекрыли дорогу «Набережные Челны - Нижнекамск» - Иштеряково

Движение транспорта там будет ограничено больше двух месяцев
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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На участке от 0 до 5,8 километра будет проведен капитальный ремонт проезжей части

На участке от 0 до 5,8 километра будет проведен капитальный ремонт проезжей части

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тукаевском районе Татарстана закрыли движение транспорта на автодороге «Набережные Челны - Нижнекамск» - Иштеряково. Ограничение действительно с 17 сентября по 30 ноября 2021 года. Сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.

- На участке от 0 до 5,8 километра будет проведен капитальный ремонт проезжей части, - отметили в ведомстве.

Обновляемый отрезок можно объехать по региональной дороге «Набережные Челны - Заинск – Альметьевск» - Нижнекамск и муниципальной дороге Набережные Челны – Нижнекамск - Южная.