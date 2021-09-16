Рустам Минниханов возглавил Совет директоров ПАО «Туполев»

Фото: president.tatarstan.ru

В Казанском заводе им. С .П. Горбунова (филиале ПАО «Туполев») прошло заседание Совета директоров акционерного общества. На нем было принято решение о том, что этот Совет ПАО «Туполев» возглавит президент Татарстана Рустам Минниханов. Сообщает пресс-служба главы региона.

СПРАВКА

ПАО «Туполев» – ведущее российское предприятие в области проектирования, производства и послепродажного сопровождения ракетоносцев и самолетов специального назначения. Является головным предприятием дивизиона стратегической и специальной авиации Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО «ОАК» под управлением ГК «Ростех»). Имеет филиалы в Казани, Ульяновске, Самаре, Жуковском, Санкт-Петербурге, Таганроге, Рязани (в управлении) и Ахтубинске.