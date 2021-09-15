В Марий Эл будут судить члена банды, который скрывался от полиции 10 лет

Данное уголовное дело рассмотрит Верховный суд республики. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Марий Эл передала на рассмотрение Верховный суда республики уголовное дело члена одной из банд, которого не могли найти последние 10 лет. До поимки правоохранителями мужчина находился в федеральном розыске. Сообщает надзорное ведомство региона.

- Он обвиняется по следующим уголовным статьям: «бандитизм», «кража», «грабеж», «разбой», «хищение документов» и «хищение оружия и боеприпасов», - отметили в прокуратуре Марий Эл.

По версии следствия, член одной из банд, которая промышляла также в Кировской и Нижегородской областях, участвовал в совершении 19 преступлений, в том числе нападениях на фирмы, простых граждан и бизнесменов. В итоге общий ущерб, причиненный бандой, превысил 7,7 миллиона рублей.

Обвиняемый скрылся от правоохранителей в 2010 году, и был задержан лишь в начале 2021-го. До этого в 2011 году шесть его подельников, таких же членов банды, были осуждены за указанные преступления и приговорены к различным срокам лишения свободы.