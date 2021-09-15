В Татарстане иномарка перевернулась в результате ДТП, один человек погиб

Авария произошла на трассе между Елабугой и Набережными Челнами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 15 сентября, под Елабугой (Татарстан) на трассе, ведущей в Набережные Челны, произошло смертельное ДТП. Там, по предварительным данным, водитель легкового автомобиля «Мазда» выехал на обочину встречной полосы движения, попытался вырулить и практически лоб в лоб столкнулся с другой легковушкой – автомобиль «КИА». Последняя от удара перевернулась на крышу.

В результате произошедшей аварии на месте от полученных травм скончался 36-летний водитель «Мазды». Также пострадали, но выжили, водитель «КИА» и его пассажир. Их с места аварии увезли в ближайшую больницу.