Всероссийский Сабантуй-2022 в Ульяновске отметят скачками

В июне 2022 года в Ульяновске проведут Всероссийский Сабантуй Фото: Алексей БУЛАТОВ

17 и 18 июня 2022 года Ульяновск проведет всероссийский Сабантуй. Местом празднования станет территория местного ипподрома и парк Победы. Накануне, 17 июня, там пройдут конные скачки — самая зрелищная часть программы.

Подготовка к Сабантую-2022 будет вестись совместно с министерством культуры Татарстана. В концепцию мероприятий включат такие основные тематики, как первая книга, изданная в России на татарском языке, и 1100-летняя годовщина со дня принятия ислама Волжской Булгарией.

Гости праздника смогут также посетить площадки, отражающие особенности кухни народов Ульяновской области, ознакомиться с выставками декоративно-прикладного творчества. На Сабантуе-2022 будут работать площадки сельхозпроизводителей и выставка сельскохозяйственной техники региона.