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Общество15 сентября 2021 16:32

В Набережных Челнах прокуратура через суд добилась закрытия карусели «Ветерок»

Бизнесмен установивший этот аттракцион в городе не зарегистрировал его в Гостехнадзоре
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Данное решение суда пока не вступило в законную силу.

Данное решение суда пока не вступило в законную силу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд Набережных Челнов при рассмотрении иска от городской прокуратуры встал на ее сторону. Он постановил закрыть до устранения выявленных нарушений карусель «Ветерок», установленную на набережной им. Тукая. Сообщает пресс-служба суда.

- Вышеуказанный аттракцион в отделе Гостехнадзора Набережных Челнах и Тукаевскому району зарегистрирован не был, несмотря на то, что индивидуальный предприниматель установил вышеуказанный аттракцион в вышеуказанном месте примерно 1 июля 2021 года, то есть после вступления в силу постановления правительства РФ «Об утверждении Правил государственной регистрации аттракционов», - гласит решение суда.

Отметим, что отсутствие регистрации у карусели прокуратура обнаружила при проверке соблюдения законодательства в сфере эксплуатации аттракционной техники и деятельности частных зоопарков в Набережных Челнах.