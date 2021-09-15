В Казани Рустам Минниханов осмотрел дворы на улицах Краснококшайская, Чкалова и Восстания

Фото: president.tatarstan.ru

В эту среду, 15 сентября, в Казани президент Татарстана Рустам Минниханов посетил ряд дворов, в которых провели благоустройство в рамках реализации республиканской программы «Наш двор».

Так, глава региона посетил территорию около дома №154 на улице Краснококшайская. Там особое внимание при благоустройстве было уделено именно удобству пешеходов. Отремонтировали дорожки, обустроили наружное освещение, поставили скамейки и обновили имеющуюся спортплощадку.

На очереди у президента Татарстана был двор дома №7 по улице Чкалова. Там так же сделали новый безопасный тротуар для пешеходов, а детские и спортивные площадки перенесли вглубь, подальше от машин. Кроме того, там по просьбе местных жителей выделили отдельный участок под общественный огород.

После Рустам Минниханов зашел во двор дома №49 на улице Восстания. Там при благоустройстве оптимизировали парковочные карманы и так же приняли меры по повышению безопасности пешеходов.

Стоит отметить, что только в Казани за 2021 год по республиканской программе «Наш двор» было облагорожено 227 пространств.