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Общество15 сентября 2021 21:57

В Нижнекамском районе Татарстана ввели карантин из-за бешенства

Ограничения должны отменить через 60 дней после регистрации последнего случая
Евгения БУБЛИК
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Зараженных животных нашли в одном из частных домовладений

Зараженных животных нашли в одном из частных домовладений

Фото: Евгения БУБЛИК

В Нижнекамском районе Татарстана ввели карантин по бешенству. Соответствующий указ подписал президент республики Рустам Минниханов.

Так, зараженное животное обнаружили на территории земельного участка у дома № 43б на улице Молодежной в селе Большое Афанасово.

Карантин на территории Афанасовского сельского поселения могут отменить только через 60 дней и то после убоя последнего животного с подозрением на бешенство.

Отметим, в очаге заражения, в частности, запрещено лечить больных восприимчивых животных, туда нельзя допускать посторонних, ввозить и вывозить, а также перемещать непривитых животных, снимать шкуры с туш.