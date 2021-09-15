В Нижнекамском районе Татарстана ввели карантин из-за бешенства

Зараженных животных нашли в одном из частных домовладений Фото: Евгения БУБЛИК

В Нижнекамском районе Татарстана ввели карантин по бешенству. Соответствующий указ подписал президент республики Рустам Минниханов.

Так, зараженное животное обнаружили на территории земельного участка у дома № 43б на улице Молодежной в селе Большое Афанасово.

Карантин на территории Афанасовского сельского поселения могут отменить только через 60 дней и то после убоя последнего животного с подозрением на бешенство.

Отметим, в очаге заражения, в частности, запрещено лечить больных восприимчивых животных, туда нельзя допускать посторонних, ввозить и вывозить, а также перемещать непривитых животных, снимать шкуры с туш.