Мошенники через фальшивые «Госуслуги» обманули жителей Ульяновской области на полмиллиона рублей

Получив доступ к личным данным граждан, мошенники оформили на них кредиты в общей сумме на 540 тысяч рублей Фото: Евгения БУБЛИК

По очередной схеме обмана, которую недавно придумали мошенники, только за минувшие сутки жителей Ульяновской области обманули на 540 тысяч рублей. Сообщает региональное УМВД.

- Злоумышленники представляются сотрудниками службы поддержки сайта Госуслуг и уверяют граждан во взломах их аккаунтов, после чего запрашивают данные для входа в личный кабинет, поступающий через SMS код сброса пароля к сервису, передача которого якобы обеспечит безопасность аккаунта, - рассказали подробности в ведомстве.

При этом, чтобы убедить пострадавших, к общению впоследствии подключались якобы сотрудники полиции. Причем мошенникам удалось с помощью специального программного обеспечения заменить свои номера телефонов на настоящий номер дежурной части УМВД.

Получив личные данные потерпевших, мошенники оформили на них кредиты на более чем полмиллиона рублей.