В Казани полицейские задержали компанию молодых людей с 4 килограммами синтетических наркотиков

Двое из задержанных уже во всем признались. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Как только полицейским Татарстана поступила информация о том, что четверо местных жителей занимаются производством и сбытом синтетических наркотиков, за ними практически сразу была установлена слежка. По итогам которой было принято решение о задержании молодых людей.

- Двое из них в момент задержания оказали неповиновение законным требованиям сотрудников полиции и попытались скрыться на автомобиле, но были задержаны, - сообщили в МВД Татарстана. - Двое задержанных от дачи показаний отказались, двое – свою вину признали, рассказав, что изготовленные наркотики оставляли в тайниках в пригородах Казани.

У одного из молодых людей был обнаружен и изъят пакет с синтетическим наркотиком. Его также нашли в ходе обыска по месту его проживания, а также в тайниках, который был сделан в лесном массиве Зеленодольского района. Общий вес изъятых наркотиков превысил четыре килограмма.

Кроме того, в гараже, который молодые люди арендовали, полицейские обнаружили и изъяли прекурсоры в канистрах и оборудование для изготовления «синтетики». В отношении всех задержанных было возбуждено уголовное дело о производстве и продаже наркотиков. Установлено, что подозреваемые сбывали свой «товар» через интернет-магазин.