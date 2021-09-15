Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 сентября 2021 14:39

В Татарстане ночью ожидают заморозки, а днем +8 градусов

Кроме того, прогнозируется сильный ветер
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ночью прогнозируется до -1 градуса.

Ночью прогнозируется до -1 градуса.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

16 сентября в республике местами ожидается сильный северо-западный ветер порывами до 15-17 м/с (в Казани до 15 м/с), сообщает Гидрометцентр Татарстана.

- Также ночью местами прогнозируются заморозки до -1 градуса, - отметили в управлении.

В целом же в этот четверг в регионе будет облачная погода с прояснениями. Днем температура воздуха ожидается в пределах от +8 до +13 градусов (в Казани от +9 до +11).

К слову, погода в последующие два дня практически не изменится – местами небольшой дождь, днем максимум +13, а в субботу ночью снова прогнозируются заморозки до -1 градуса.