В Татарстане ночью ожидают заморозки, а днем +8 градусов

Ночью прогнозируется до -1 градуса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

16 сентября в республике местами ожидается сильный северо-западный ветер порывами до 15-17 м/с (в Казани до 15 м/с), сообщает Гидрометцентр Татарстана.

- Также ночью местами прогнозируются заморозки до -1 градуса, - отметили в управлении.

В целом же в этот четверг в регионе будет облачная погода с прояснениями. Днем температура воздуха ожидается в пределах от +8 до +13 градусов (в Казани от +9 до +11).

К слову, погода в последующие два дня практически не изменится – местами небольшой дождь, днем максимум +13, а в субботу ночью снова прогнозируются заморозки до -1 градуса.