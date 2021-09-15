Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 сентября 2021 14:13

17 сентября в Ульяновске школы хотят перевести на дистанционное обучение

Такие рекомендации прозвучали в связи с проведением Выборов-2021
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Все из-за того, что первый день Выборов-2021 приходится на пятницу, когда в школах должны идти уроки.

Все из-за того, что первый день Выборов-2021 приходится на пятницу, когда в школах должны идти уроки.

Фото: Мария ЛЕНЦ

17, 18 и 19 сентября в Ульяновске, как и по всей России, пройдут Выборы-2021 губернатора области и депутатов Госдумы. Значительная часть избирательных участков размещена практически во всех школах города.

А так как первый день голосования 17 сентября выпадает на пятницу, когда у детей идут уроки, этим школам, а их в городе 68, официально рекомендовали перейти на дистанционное обучение или провести внеклассные мероприятия. Это нужно, чтобы, избежать скопления в одном месте детей и избирателей. Сообщает пресс-служба администрации Ульяновска.