В Набережных Челнах закроют временный мост через реку Мелекеска

В будущем этот мост хотят сделать пешеходным и велосипедным. Фото: nabchelny.ru

В Набережных Челнах продолжается строительство нового моста через реку Мелекеска в рамках реконструкции дороги на улице Гостева. Работы по проекту, который оценили в 1,08 миллиарда рублей, должны закончиться в октябре 2022 года. На данный момент уровень исполнения составляет 13% -14%.

На время строительства моста движение транспорта по временной переправе соединяющую Замелекесье и ГЭС решили перекрыть. Сейчас этот вопрос находится еще на согласовании. При этом отмечается, что это нужно сделать, в том числе, и из-за того, что там планируется строительство крупных очистных сооружений.

В будущем временный мост сносить не будут, его оставят пешеходам и велосипедистам. Сообщает управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.