Администрация Новочебоксарска ищет разработчика документации новой ОЭЗ

Администрация города объявила открытый конкурс на разработку соответствующей документации с целью подачи заявки в Минэкономразвития России Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новочебоксарске планируют подготовить проект особой экономической зоны (ОЭЗ). Администрация города объявила открытый конкурс на разработку соответствующей документации с целью подачи заявки в Минэкономразвития России. Тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчик должен подготовить перспективный план развития ОЭЗ промышленно-производственного типа, проект планировки территории, презентацию заявки в Минэкономразвития России. Срок выполнения работ – 2 месяца.

Начальная цена контракта равна 16,5 миллиона рублей. Средства выделены из бюджета Новочебоксарска.

Заявки на участие принимаются до 6 октября, итоги подведут после 14 октября 2021 года.